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Николай Дроздов готов рассказать о причинах развода с первой женой

Николай Дроздов готов рассказать о причинах развода с первой женой

Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
20 июня Николаю Дроздову исполнится 83 года. Любимец публики уже несколько лет почти не дает интервью, однако сделал исключение для Леры Кудрявцевой.
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Ученый прославился как ведущий программы "В мире животных". Он посвятил этому проекту не один десяток лет и смог привить многим любовь к окружающему миру. Удивительно наблюдать, с какой теплотой Николай Дроздов относится ко всему живому на планете.

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Зоолог старается популяризовать науку, выступает защитником природы и преподает на географическом факультете МГУ. Также журналист уже много лет является вегетарианцем.

Он не боится подвергать свою жизнь опасности. Например, пару лет назад в беседе с Лерой Кудрявцевой ведущий рассказал, как его укусила дикая гадюка. Ученый не обратил внимания на повреждение и продолжил съемку, затем вернулся домой и в целом не замечал рану несколько дней. Яд змеи начал действовать, и если бы не подруга Николая Дроздова Елена Малышева, все могло бы закончиться печально.

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В 2014 году Николай Николаевич стал участником эстафеты олимпийского огня. По его словам, бегом он начал заниматься еще в 11 лет, так что 60 лет тренировок не прошли даром! #Дроздов #НиколайДроздов

Публикация от Николай Николаевич Дроздов (@n.n.drozdov)

Также в одном из последних интервью он раскрыл подробности личной жизни. Например, коснулся темы расставания с первой супругой. Сейчас он счастливо женат во второй раз на преподавательнице биологии Татьяне. У пары есть двое дочерей – Надежда и Елена. Девушки также пошли по естественно-научному пути: одна занимается биологией, а вторая ветеринар.

В субботу 20 июня Николай Дроздов вновь придет на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Смотрите на телеканала НТВ в 21:00.

Автор: 16 июня 2020, 18:10 Источник: Телепрограмма.pro ✓ Надежный источник
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Николай Дроздов и его твари

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