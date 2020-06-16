Николай Дроздов готов рассказать о причинах развода с первой женой

Ученый прославился как ведущий программы "В мире животных". Он посвятил этому проекту не один десяток лет и смог привить многим любовь к окружающему миру. Удивительно наблюдать, с какой теплотой Николай Дроздов относится ко всему живому на планете.
Зоолог старается популяризовать науку, выступает защитником природы и преподает на географическом факультете МГУ. Также журналист уже много лет является вегетарианцем.
Он не боится подвергать свою жизнь опасности. Например, пару лет назад в беседе с Лерой Кудрявцевой ведущий рассказал, как его укусила дикая гадюка. Ученый не обратил внимания на повреждение и продолжил съемку, затем вернулся домой и в целом не замечал рану несколько дней. Яд змеи начал действовать, и если бы не подруга Николая Дроздова Елена Малышева, все могло бы закончиться печально.
Также в одном из последних интервью он раскрыл подробности личной жизни. Например, коснулся темы расставания с первой супругой. Сейчас он счастливо женат во второй раз на преподавательнице биологии Татьяне. У пары есть двое дочерей – Надежда и Елена. Девушки также пошли по естественно-научному пути: одна занимается биологией, а вторая ветеринар.
В субботу 20 июня Николай Дроздов вновь придет на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Смотрите на телеканала НТВ в 21:00.
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