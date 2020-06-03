Боярский назвал причины своего изможденного вида

Накануне Михаил Боярский обратился к поклонникам с призывом материально помочь музыкантам, в семье которых случилось горе. Правда, подписчиков больше заинтересовал внешний вид актера.

Во время пандемии коронавируса звезда находится на самоизоляции. Как только объявили период нерабочих дней, он уехал вместе с семьей на дачу в Ленинградскую область: играет с внуками, общается с соседями – благодать, одним словом.

Накануне Михаил Боярский впервые за долгое время показался на публике. Он записал видеообращение в поддержку музыкантов, которые собирают деньги на лечение двоих детей с редким генетическим отклонением.

Многих напугал внешний вид артиста. Некоторые посчитали, что исполнитель роли Д'Артаньяна стал похож на Кощея Бессмертного: лицо осунулось, глаза скрылись, волосы на голове практически исчезли. В старике на кадрах сложно было узнать любимца советских женщин.

Журналисты решили узнать, все ли хорошо со здоровьем Михаила Боярского. В беседе с прессой актер заявил, что дела у него идут прекрасно. 71-летний артист добавил, что уже давно не смотрелся в зеркало, потому что внешний вид для него сейчас не имеет значения. Он подтвердил, что находится на даче с семьей.