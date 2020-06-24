Никас Сафронов стал жертвой приворота колдуньи

Известно, что Никас Сафронов славится своими драматическими отношениями и любовными историями. Художник не только пытался покончить жизнь самоубийством из-за неразделенной любви, но и становился жертвой людоедов на Амазонке. Никас переживал много интересных событий в своей жизни, но больше всего его задел приворот одной колдуньи, изменивший художника.

Более двадцати лет назад в одном из столичных аэропортов Никас Сафронов познакомился с таинственной незнакомкой. Судьбоносная встреча произошла благодаря другу художника Валентину Гафту. Именно он представил Никаса колдунье и повлиял на то, чтобы молодые люди обменялись телефонными номерами.

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В день знакомства Никас Сафронов сразу же позвонил девушке, но быстрого ответа на линии не последовало. На следующий день ситуация повторилась, и художник, как истинный мужчина, принял это молчание в форме удара по самолюбию.

Никас все-таки смог связаться с таинственной незнакомкой и сразу же наладил с ней общение. Оказалось, что и девушка была не против романтических отношений и всячески старалась подливать масла в огонь, разжигая между возлюбленными страстное пламя.

"У нас периодически возникали какие-то трения. Помню, во время очередной ссоры сказал ей: "Все, я ухожу". На что она совершенно спокойным тоном ответила: "Твое право: уходи!" Я ушел, но почему-то все время хотел вернуться", – признался художник в одном из интервью.

Стоит отметить, что в то время, как у Никаса Сафронова закрутился новый роман с девушкой из аэропорта, он еще состоял в официальном браке с женой-итальянкой. По словам художника, разводиться он даже и не собирался, но страстно любил свою новую пассию, которая требовала свадьбы и законной регистрации их отношений.

Перед Новым годом Борис Ельцин устроил в Кремле новогоднюю елку для известных людей, на которую и пригласил Никаса Сафронова, так как всегда очень уважал творчество художника. Отказать в приеме президенту маэстро не мог, поэтому мужчина позвонил своей возлюбленной и сообщил, что этот Новый год он планирует встретить в Кремле. Вместо того, чтобы испытать гордость за успехи Никаса, девушка устроила скандал и поставила ультиматум: "Если Новый год мы не будем встречать вместе, можешь не приезжать!".

После этого Никас Сафронов долгое время таил обиду на возлюбленную, он терпел больше трех месяцев, страдая от неразделенной любви. И в тот момент, когда боль начинала утихать, таинственная дама вновь появлялась в его жизни. На этот раз девушка сама предложила Никасу встретиться.

Долгожданная встреча показалась художнику настоящим провалом, больше он не испытывал высоких чувств и неподдельной страсти по отношению к молодой особе.

"Только спустя время ее подруга мне сказала, что она ворожит и колдует. Подбрасывала мне в еду какое-то зелье. Я в такие вещи до этого не слишком верил, но тут убедился, что они существуют", – рассказал Сафронов.