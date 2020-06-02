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Супермодель Даутцен Крез представила коллекцию купальников из переработанного пластика

Супермодель Даутцен Крез представила коллекцию купальников из переработанного пластика

Даутцен Крус. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Супермодель Даутцен Крез напомнила о проблемах экологии. Знаменитость выпустила коллекцию одежды из переработанных материалов.
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Даутцен Крез в сотрудничестве с нидерландским брендом Hunkemöller презентовала подборку эко-нарядов для похода на пляж. 35-летняя топ-модель также стала лицом рекламной кампании.

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Коллекция, к созданию которой Крез приложила руку, носит название Doutzen Swim. Она посвящена проблемам Мирового океана. По словам создателей, наряды из этой линейки сделаны из переработанного пластика.

Даутцен Крез представила вниманию модниц лаконичные бикини, слитные купальники, парео, кафтаны из тонких тканей и туники. В основе коллекции яркие цвета: гранатовый, изумрудный и анималистичные принты. Наряды легко миксуются друг с другом, создают завершенный образ.

Отметим, что по данным Всемирного фонда дикой природы ежегодно в Мировом океане оказывается до 12 миллионов тонн пластиковых отходов. Загрязнение влияет на экосистему, провоцирует глобальное изменение климата, а также способствует повышению углекислого газа в атмосфере. Отходы образуют мусорные острова на поверхности воды. Также микропластик попадает в тела живых существ вместе с пищей.

Автор: 2 июня 2020, 17:28 Источник: Passion.ru ✓ Надежный источник
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