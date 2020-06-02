Все на одно лицо: актер "Уральских пельменей" поразил семейным снимком

Дмитрий Соколов редко публикует в своем инстаграм-аккаунте фото и видео. Однако мужчина все же решил порадовать поклонников трогательным семейным снимком.

Участник шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов временно остался без работы, ведь все концерты отменены из-за пандемии. Благодаря этому у актера появилась масса времени, чтобы насладиться семейной идиллией.

Он выложил в "Инстаграм" серию фотографий, которые, по всей видимости, были сделаны во время совместного отдыха с родственниками. На одном из снимков запечатлена семья в полном составе – сам Дмитрий, его жена Ксения, сын Ваня и дочь Соня.

Пользователи Сети заметили, что все члены семьи очень похожи друг на друга. Даже супруга практически на одно лицо с Дмитрием. "Как так получилось, что вы все одинаковые?", "Не пойму, на кого похожи дети – на папу или на маму. На обоих, по-моему", – написали поклонники.

Дмитрий женился рано. Его первой его избранницей была Наталья, с которой он познакомился еще в студенческом отряде. От этого брака у него есть совершеннолетние наследники – 28-летний Александр и 18-летняя Анна.

Со второй женой – Ксенией – Соколов познакомился, когда начал играть в команде КВН "Уральские пельмени". Возлюбленная тогда была в коллективе "Ирина Михайловна".