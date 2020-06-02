Отрастившая пузо Леди Гага махнула на себя рукой

Леди Гага сильно изменилась за время карантина. Поклонники не узнали в располневшей женщине популярную певицу.

Накануне исполнительница прогулялась по Голливуду в компании своего возлюбленного Майкла Полански. Для выхода в свет Леди Гага надела спортивный топ, леггинсы, кроссовки и медицинскую маску.

Снимки звезды быстро распространились по Сети. Многие поклонники обратили внимание, что за время карантина певица махнула на себя рукой. "Я еле узнал ее, она очень много набрала", "Как-то она не очень выглядит сейчас", – приводит слова разочарованных пользователей Life.

Однако нашлись те, кто заступился за Леди Гагу. По их словам, она обычный человек, а потому имеет право выглядеть так, как захочет. "Настоящая модель", "Мне нравится, что она не скрывает свои недостатки", – поддержали звезду комментаторы.

Ранее Леди Гагу засняли во время интимных ласк с избранником. На фотографиях, опубликованных папарацци, певица сидит на коленях Майкла Полански и целует его. Кадры были сделаны во время отдыха пары в Майами.

Леди Гага – американская исполнительница, автор песен и актриса. На ее счету шесть премий "Грэмми" и один "Оскар" за лучшую песню к фильму "Звезда родилась". Журнал Time назвал ее одной из самых влиятельных персон в мире.