Вызывающее поведение Леди Гаги привлекло внимание гостей на свадьбе

Леди Гага неплохо повеселилась на свадьбе у своей подруги и в очередной раз стала центром внимания из-за своего вызывающего поведения. Она не смогла удержаться и залезла на стол к танцующей невесте, где начала откровенно двигаться под музыку и демонстрировать всем привлекательные изгибы своей фигуры.
На этот вечер поп-дива выбрала образ конфетки. Розовое облегающее платье с низким декольте, высокий разрез на длинном подоле, розовые локоны дополнили облик певицы. Во время танца артистка также продемонстрировала гостям ноги невесты. задирая ей юбку. Однако это не расстроило хозяйку вечера, и она вместе с подругами подыграли игривой Леди Гаге, весело смеясь и продолжая танцевать.
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