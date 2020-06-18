Измена, убийство, слепота: трагическая судьба легендарной актрисы

Сегодня, 18 июня, день рождения отмечает некогда популярная актриса Валентина Малявина. Сейчас она ведет закрытый образ жизни.

Валентина Малявина была одной из самых красивых актрис в отечественном кинематографе. Однако жизнь ее сложилась трагически. Последние годы артистка живет в пансионате для слабовидящих. Ее навещают сестра и священник.

Печальное заведение стало домом Валентины Малявиной с тех пор, как она практически ослепла, начала терять слух и попала в руки мошенников. Они едва не завладели двухкомнатной квартирой звезды. А ведь все могло сложиться совсем не так...

В 17 лет Валентина Малявина повстречалась с Александром Збруевым, который считался звездой Арбата. Закрутился страстный роман, и вскоре она узнала, что ждет ребенка.

Влюбленные расписались, однако мать Малявиной была категорически против становиться бабушкой. Она заманила дочь в больницу, и той вызвали искусственные роды.

Когда об этом узнал Александр, он сильно разозлился. Подумал, что это Валентина решила избавиться от ребенка. Вероятно, это горе и развело супругов – вскоре они расстались. Обоих затянула актерская профессия, а короткие и сумбурные встречи осложнялись приступами ревности.

Позже Валентина Малявина призналась мужу, что у нее роман с режиссером Павлом Арсеновым. Однако и с ним жизнь не сложилась: общий ребенок умер вскоре после рождения.

"Портрет Дориана Грея", "Король-олень", "Красная площадь", "Когда рядом мужчина"... Артистка много работала, у нее было немало поклонников. Однако что-то сломалось внутри – Валентина пристрастилась к алкоголю. При загадочных обстоятельствах умер ее любовник, и звезду посадили на девять лет за убийство. Впрочем, Малявину выпустили по амнистии в честь 70-летия советской власти.

Получив свободу, актриса сыграла в нескольких картинах, однако стало очевидно, что карьера закончена. А после травмы в 2001 году Малявина потеряла зрение.

Збруев, хоть и помог бывшей жене большой суммой, не приехал проведать ее. "Я боюсь увидеть ее такой, какая она сейчас. Боюсь, потому что мне очень горько, что ее жизнь так сложилась. Валя была талантливой актрисой, красивой женщиной, ее жизнь могла сложиться иначе", – пояснил он в недавнем интервью.

"Валя – талантливый человек, но из-за своего характера она прожила именно такую жизнь. Стала жертвой самой себя", – отметила сестра артистки Татьяна.