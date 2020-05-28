Церемонию вручения ТЭФИ перенесли

Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли из-за пандемии коронавируса. Мероприятие пройдет в мае 2021 года. Как уточнила представитель Комитета индустриальных премий Наталья Уварова, точная дата будет названа в июне.
Напомним, ТЭФИ – это российская премия, присуждаемая за успехи в области телевидения. Она была учреждена в 1991 году, передает "Пятый канал". Победители традиционно получают бронзовую статуэтку "Орфей".
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