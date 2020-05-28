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"Кто эти люди?": снимок семьи Кардашьян до пластики шокировал народ

Ким Кардашьян. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Многие знаменитости на карантине предаются ностальгии. Например, Ким Кардашьян нашла семейное фото 11-летней давности и решила показать поклонникам.
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Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в своем инстаграм-аккаунте семейный снимок, который, по всей видимости, был сделан в 2009 году. На нем, помимо супруги Канье Уэста, запечатлены ее сестры Кортни, Хлоя, Кендалл и Кайли, а также брат Роб.

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 Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст

Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст актриса, модель

Кстати, именно 11 лет назад молодой человек праздновал выпускной. Судя по его одежде на фото, кадр был сделан именно в то время. Роб единственный, кто выглядел официально. На голове одной из сестер была надета квадратная академическая шапочка, характерная для выпускников американских вузов.

Пользователи Сети были шокированы снимком. "Никого не узнаю на этой фотографии", – написал один комментатор. "Это потому, что она была сделана еще до того, как они увлеклись пластикой", – ответил ему другой подписчик.

Отметим, что Ким Кардашьян является одним из самых популярных пользователей "Инстаграм". На нее подписаны более 172 миллионов человек. Таким образом, знаменитость занимает четвертое место в социальной сети по этому показателю. Ее опережают футболист Криштиану Роналду и певицы Селена Гомес и Ариана Гранде.

Автор: 28 мая 2020, 02:06 Источник: Instagram
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