Народ жестко приложил взмолившуюся о помощи Кардашьян

Звезда решила последовать примеру многих селебрити и запереться дома с семьей, пока в мире не нормализуется ситуация с пандемией. Она и ее муж рэпер Канье Уэст проводят много времени с детьми – дочерьми Норт и Чикаго и сыновьями Сейнт и Саам.
Видимо, звездные родители не привыкли столько времени посвящать малышам. Уже спустя несколько дней самоизоляции Ким Кардашьян попросила своих подписчиков в "Инстаграм" помочь ей найти занятия для отпрысков. Женщина опубликовала селфи, на котором видно, как она вместе с мужем и четырьмя детьми отдыхает на диване. Судя по пульту в руках у пятилетней Норт, семейство смотрит что-то по телевизору.
"Что вы делаете, чтобы развлечь детей? Мы по-семейному общаемся, но нужны идеи для веселья! Любые помогут!" – написала звезда.
Фолловеры посоветовали устроить марафон песен Тейлор Свифт и порекомендовали любимые фильмы. Однако большинство не оценило откровенность Кардашьян. "Что за глупый вопрос! Просто пытаешься стать ближе к нам в своем замке... Как тяжело тебе на самом деле?", "Надеюсь, дети не вырастут такими, как их родители", "О боже, мне так скучно" – сказала звезда, живущая в доме с кинотеатром, бассейном и игровыми комнатами", – написали в комментариях к фото.
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