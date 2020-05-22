"Первый раз в жизни": Цой ошарашена занятием Королевой на карантине

Многие звезды, которые сейчас сидят на карантине, нашли себе новые увлечения. Одни стали заниматься спортом, другие – готовить изысканные блюда для любимых. Наташа Королева всегда отличалась от прочих знаменитостей, поэтому и на этот раз удивила поклонников.
Супруга Тарзана решила гнать самогон. Этим Наташа занималась впервые, поэтому особенно порадовалась, когда продукт получился хорошим. Королева сняла процесс на видео и опубликовала на "Ютуб", чтобы другие тоже смогли сделать алкогольный напиток.
"Первый раз в жизни выгнала самогоночку! Ух! Получилась отменная", – написала певица в своем инстаграм-аккаунте.
Многие пользователи Сети оценили по достоинству новое увлечение Наташи. Они похвалили занятие знаменитости. В комментариях отметилась даже Анита Цой. Певица посмеялась над Королевой, но все же одобрила ее хобби.
Некоторые напомнили, что раньше граждан привлекали к ответственности за приготовление самогона в домашних условиях. "Вот жизнь пошла. Раньше сажали, а теперь можно смотреть весь процесс на "Ютуб", – отметил подписчик.
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