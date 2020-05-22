"Это тебе не хозяйством трясти": взвывшего от обнищания Тарзана отправили работать в село

Из-за смертоносной пандемии коронавируса финансовое положение большинства людей заметно ухудшилось. Тяжелее всего, как выяснилось, пришлось отечественному стриптизеру Сергею Глушко.

Супруг знаменитой певицы Наташи Королевой вынужден прервать профессиональную деятельность на неопределенный срок. Банкетные залы пустуют, во времена всеобщей борьбы с COVID-19 люди в последнюю очередь думают о развлечениях и массовых сборищах.

Глушко пожаловался журналистам, что оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, по словам артиста, он находится в бедственном положении: из-за отмены концертов появилась ощутимая нехватка денег. С другой – общественность требует от Тарзана финансовой помощи борющимся с коронавирусом врачам, поскольку Глушко является в глазах россиян обеспеченным человеком.

Кроме того, муж Королевой заявил, что в данный период пенсионеры живут лучше, чем он и его коллеги по цеху, сообщает "Пятый канал". Свои слова Глушко объяснил тем, что пожилым людям государство выплачивает хоть какие-то деньги, а вот о стриптизере позаботиться некому.

Высказывание Сергея Глушко вызвало широкий резонанс в Сети. Пользователи сочли, что Тарзан не в том положении, чтобы жаловаться. "Бедолага, бабушкам и дедушкам позавидовал. Нужно, наверное, пенсионерам скинуться Тарзану на пропитание", "Приезжай к нам в закрытую деревню на 10-15 тысяч, тут веселее", "Можно в армию вернуться. Вон какой мускулистый. Мужская сила в сельском хозяйстве очень нужна", "Это тебе не достоинством трясти", – написали возмущенные россияне. Судя по всему, Тарзану следовало более деликатно выразить свои переживания.