Известный режиссер сбежал в Россию из Америки

Юрий Грымов стал новым гостем программы "Судьба человека". Знаменитость рассказала, как приняла решение вернуться из США в Россию.

Как отметил режиссер, он очень быстро понял, что Америка не его страна. Мужчина, как и многие молодые таланты, в начале 90-х уехал покорять Запад. В то время он как раз окончил режиссерский факультет и отправился работать в Лас-Вегас. "Ставил шоу, собирался оставаться", – рассказал Юрий Грымов.

Как отметил постановщик, он думал, что Америка – это вечный праздник, но ошибся. К середине 90-х на родине появилась потребность в неординарных людях, способных создавать качественный контент. "Пришли времена, когда в России надо было кому-то снимать рекламу", – уточнил режиссер в эфире шоу "Судьба человека".

В тот же период в родной стране стал развиваться новый формат телевидения – появился запрос на клипмейкеров. Юрий Грымов добавил, что ему захотелось строить и открывать каналы. "Поэтому и уехал из США. У нас на протяжении восьми лет плотно занимался рекламой – снял более шестисот роликов. Это очень много", – отметил постановщик.

Также звезда рассказала Борису Корчевникову забавную историю из прошлого. Как-то раз к режиссеру подошел бизнесмен и попросил сделать его знаменитым. "Дал мне мешок денег. И я сделал так, что скоро о нем все узнали. Его и сейчас знают, но я не скажу, о ком речь", – лукаво добавил Юрий Грымов в эфире шоу "Судьба человека".