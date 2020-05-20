Звезда кино вынудила ухажера пойти в загс: Или женимся, или больше не встречаемся

Пять лет назад артистка вышла замуж за танцора Максима Петрова. Как отметила знаменитость, они познакомились на проекте "Танцы со звездами". Год назад у пары родился первенец.
Молодые люди как-то сразу поладили на репетиции, а потом выяснилось, что они земляки. "Он с Алтая, я с Новосибирска, как-то на этом фоне появилась симпатия и чувства друг к другу", – добавила Агния Кузнецова.
"Максим был обходительным молодым человеком, очень красиво ухаживал – дарил мне цветы", – вспоминает артистка в эфире шоу "Судьба человека". Она отметила, что долго ждала от возлюбленного предложения.
В какой-то момент это даже стало "напрягать" актрису, и тогда она решила поставить условие. "Или ты женишься на мне, или мы больше не будем встречаться", – сказала Агния Кузнецова.
После такого заявления от любимой мужчина решил взять в отношениях паузу. Хореограф уехал в Исландию, где преподавал в танцевальной школе. При этом Максим Петров часто звонил артистке в Россию – пара много общалась и обсуждала важные вопросы.
"В итоге он решился на ответственный шаг. Подарил кольцо мне", – вспоминает Агния Кузнецова в эфире шоу "Судьба человека".
Популярные темы форума
Он кавказец, а я русская
"врач" из америки
Куда делись интересные авторы?
Как заболевают шизофренией?
Бывшая проститутка
Почему завидуют даже близкие?
Привет коллегам
Бросил из-за того что не сделала грудь
Тимур или Эльдар?
Хочу ребенка мулата