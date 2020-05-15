Потерявшая 45 килограммов певица Адель помешалась на похудении

Терять в весе Адель начала сразу после расставания с супругом. Певица приняла решение сбросить лишние килограммы ради своего сына. Она хочет быть здоровой и не испытывать проблем из-за ожирения.
Вероятно, британская соул-исполнительница старалась не только для наследника, но и для себя, ведь любой женщине хочется выглядеть привлекательно. Она уже получила массу комплиментов от родных и близких и поклонников.
Адель уверена – до совершенства ей еще далеко, поэтому смущается, когда ее хвалят за похудение. Инсайдер рассказал журналу Heat, что певица потратила огромное количество денег на новые наряды. Дома она устраивает дефиле, разглядывает себя в зеркале и делает вывод: надо худеть еще.
На фоне стремительного похудения у Адель появились комплексы. Она пока не может свыкнуться с мыслью, что ей удалось сбросить лишний вес. Поклонники активно поддерживают кумира и признаются, что любят ее вне зависимости от того, сколько она весит.
Напомним, недавно "Дни.ру" писали, что Адель придется отдать половину своего состояния бывшему мужу. Сейчас она переживает тяжелый развод с экс-избранником.
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