Потерявшая 45 килограммов певица Адель помешалась на похудении

Появление Адель на премии "Оскар" стало обсуждаемым событием. Дело в том, что певица впервые появилась на публике после удивительного похудения. Она сбросила несколько десятков килограммов за небольшой промежуток времени. Однако Адель не намерена останавливаться, она хочет достичь совершенства.

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