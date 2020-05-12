Вот это шевелюра: Арбенина шокировала снимком с копной кудрявых волос

У Дианы Арбениной, очевидно, ностальгия по детству. Певица опубликовала архивный снимок в своем инстаграм-аккаунте.

Диана Арбенина никогда не боялась экспериментов во внешности, при этом она всегда старается соответствовать рок-образу. Несколько лет назад солистка группы "Ночные снайперы" стала блондинкой и, кажется, поклонники привыкли видеть ее такой. Однако певица недавно все-таки решила удивить пользователей Сети. Диана выложила снимок 30-летней давности и показала, как выглядела в подростковом возрасте.

На фото у будущей рок-звезды густые кудрявые волосы. Она одета в белое платье с высоким воротником. Нежный образ, определенно, ей подходил, однако сейчас представить Арбенину в таком виде абсолютно невозможно. "Ну чем не милаха?" – спросила Диана у подписчиков. Она пояснила, что на снимке ей около 13 лет.

Пользователи Сети не смогли не прокомментировать архивную фотографию знаменитости. Они отметили, что теперь понимают, на кого похожи дети певицы. "Копия Артема", "Милаха! Здесь Марта очень на Вас похожа", "Взгляд очень пронизывающий. Прям в душу", "Боже, какой ангел!" – написали фолловеры.

Напомним, десять лет назад Диана Арбенина родила двойняшек – сына Артема и дочь Марту. Долгое время было неясно, кто отец детей певицы. Однако позже рок-звезда призналась, что забеременела от американского бизнесмена с русскими корнями. Его имя Диана называть не стала. Они в хороших отношениях, мужчина признал детей, помогает морально и материально.