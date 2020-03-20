Арбенина третий год борется со смертельным вирусом

Диану Арбенину бушующий в мире коронавирус задел не меньше, чем ее поклонников. О том, как певица переживает пандемию, она по телефону рассказала корреспонденту "Дни.ру".



"Мы пару дней назад перенесли четыре ближайших концерта – первый должен был быть состояться 19 марта в Екатеринбурге, второй следом в Перми. Плюс Сибирь в конце месяца, – грустно вздыхает Арбенина. – Причем сделали это по моему личному решению, со стороны организаторов была возможность концерты провести каким-то образом, с учетом ограничений по численности, разделив людей и выступления на несколько "частей". Но мне показалось правильным перенести – мы все равно приедем, просто сделаем это, когда будет более безопасно, в первую и главную очередь, для зрителей".

"Что касается лично меня и моей семьи, то маски мы не закупаем и не носим, они по всем данным, никого из здоровых все же не защитят, – уверяет Диана. – Я каждое утром начинаю день со свежевыжатого лимонного сока, причем выжимаю его рукой и ничем не разбавляю. Чистый витамин С помогает мне уже года три в борьбе с вирусами и укрепляет иммунитет. Дальше – вода, гимнастика, обычная рутина".

"У детей Артема и Марты в школе, как и у всех в Москве и Подмосковье, занятия перевели в дистанционный режим, и дети, прямо скажем, в восторге – и от того, что в школу не ходят, и от того, что я дома, – улыбается певица. – Ведь они, как и все дети творческих людей, хотели бы меня видеть чаще, чем это обычно получается. Поэтому у нас совместные выполнения домашних заданий и много домашних кинопросмотров, а также куча игр – от пианино и шахмат до настолок".

"Я желаю всем нам спокойствия, терпения, здоровья, понятное дело. Все будет хорошо, ребята, берегите только себя и мам-пап-бабушек, пожалуйста", – заключила звезда.