"Угнала Петросяна из семьи": известная артистка призналась в тайной связи

Елена Воробей стала новой гостьей программы "Судьба человека". Она рассказала Борису Корчевникову о своих неудачах в любви.

Знаменитая юмористка отметила, что несколько раз была замужем, однако счастья так и не обрела. Третьим супругом артистки был актер Андрей Кислюк. Они прожили вместе восемь лет, но Елена Воробей бросила его, когда узнала об изменах.

Мужчина настолько был уверен в своей безнаказанности, что даже умудрился познакомить ее с любовницей. Елена возненавидела супруга за предательство, но заставила себя отпустить его.

Как заявила Воробей, ей ничего не давалось легко. Следующий роман случился с мужчиной, который стал отцом ее дочери Сони. Правда, семью они так и не создали.

Борис Корчевников уточнил у Елены Воробей, почему расстроилась свадьба с телепродюсером. Звезда рассмеялась и заявила, что эта новость была фейковой.

"Ой, чего только о себе не прочтешь!" – отметила юмористка. Она добавила, что недавно узнала из газет о новом романе.

"Сказали мне тут, мол, это Вы, оказывается, Воробей, угнали Петросяна из семьи. Я даже слов не нашла, я даже хотела сказать: "Подождите, я еще с Гальцевым не разобралась..." – призналась Елена.