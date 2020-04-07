Голод не тетка: лишившаяся всего Суханкина ищет возможность заработать на кусок хлеба

Единственным источником дохода для Маргариты Суханкиной в последнее время были концерты. Однако артистка лишилась их и теперь сидит дома. Накоплений у нее совсем мало, а ведь надо поднимать маленьких детей (в 2013 году певица усыновила Валерию и Сергея). Вот тут и вертись.
Чтобы не умереть от голода, 55-летняя Маргарита Суханкина взялась за спицы. Находясь в самоизоляции и пребывая в смутных представлениях о времени возобновления гастрольной работы, певица осваивает новую профессию.
В ожидании дня, когда всех вновь свяжет музыка, Суханкина начала вязать свитера. Маргарита считает, что в сложный период это может стать основным заработком. На всякий случай нужно использовать свободное время для получения новых навыков.
"Времена у всех непростые, – заявила артистка. – Кто знает, как сложится дальнейшая жизнь? А у меня будет еще одна профессия. Могу вязать, могу преподавать дистанционно. Использую сама время с толком и всем советую: овладевайте новыми знаниями и профессиями. Конечно, смотрим в будущее с оптимизмом и все верим, что скоро вернемся к нашей привычной жизни. А пока есть время и возможность научиться чему-то новому, я считаю, надо этим воспользоваться".
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