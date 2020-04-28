"Фу!": вывалившая тыкву Алферова вызвала оторопь

45-летняя Ксения Алферова сделала странную публикацию. Поклонники не сразу поняли, что имеет в виду знаменитая актриса.

Советская и российская актриса театра и кино Ксения Алферова, как и многие, сейчас находится на самоизоляции. Знаменитость охотно рассказывает поклонникам о днях, проведенных на карантине. Большую часть ее недавних публикаций составляют тренировки. Актриса выкладывает видео, чтобы подписчики могли заниматься физическими нагрузками вместе с ней.

Однако недавно Алферова выложила весьма странное фото, заставив пользователей Сети растеряться от увиденного. Ксения опубликовала фото разрезанной тыквы, которая "подарила свою любовь".

Что имела в виду звезда кино, многие подписчики так и не поняли. Некоторые признались, что сначала увидели на фото легкие, охваченные коронавирусом.

"Господи, что это? Я сначала думала, что это картинка наших легких, потом сердце", "Выглядит жутковато!", "Фу!", "На легкие похоже", "Интересные ассоциации...", "Первая мысль была, что это ребра оленя", – прокомментировали фотографию фолловеры.

Нашлись и те, кто расценил снимок, как психологический тест. Многие обратили внимание на то, что сердцевина тыквы напоминает фигуру сердца.