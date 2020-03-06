"Гулять так гулять": Ксения Бородина сняла обручальное кольцо

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость выложила фото из салона автомобиля. На нем Ксения Бородина красуется за рулем, демонстрируя ноги в высоких сапожках.
Ведущая шоу "Дом-2" рассказала, что часто обновляет накидки на сиденья. "В этот раз я выбрала самые яркие – гулять так гулять", – написала она.
Совсем недавно Бородина утверждала: замужняя женщина должна носить обручальное кольцо, чтобы дать понять мужчинам, что ее сердце занято. Судя по всему, она изменила мнение.
Поклонники Ксении Бородиной считают, что отсутствие этого украшения – не повод думать о разводе звезды с Курбаном Омаровым. При этом они отметили, что было бы спокойнее видеть супругов с кольцами.
Ранее теледива рассказала, что на день рождения собирается улететь с мужем из Москвы. Где именно проведет праздник пара, неизвестно. Ксения отметила, что в путешествие они отправятся без детей, поскольку она опасается за их здоровье из-за вспышки коронавируса.
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