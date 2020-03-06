Ирину Розанову прилюдно подвергли проверке из-за подозрения на коронавирус

Перед взлетом сотрудники аэропорта тщательно проверили всех пассажиров, среди которых оказалась Ирина Розанова. Меры безопасности были обусловлены тем, что на 18-й фестиваль кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийск летела не только российская, но и международная делегация.
Стюард подошел к знаменитости и навел на нее тепловизор, который пассажиры приняли за фотоаппарат, сообщает сайт "Комсомольская правда". Розанова улыбнулась сотруднику аэропорта Шереметьево. По его словам, с помощью этого прибора можно определить, есть ли у человека температура.
Актриса и другие пассажиры оказались здоровыми. Если бы тепловизор показал 37 градусов, пришлось бы отправиться на выход – в стерильную зону.
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