Андрей Разин связал вспышку коронавируса с таинственной болезнью

В своем инстаграм-аккаунте продюсер опубликовал статью из "Известий" за 1981 год. Речь в ней идет о таинственной болезни – "нетипичной пневмонии", которая унесла много жизней в Испании.
В материале отмечается, что болезнь вспыхнула в городе Торрехон-де-Ардос, в районе расположения базы американских ВВС, где хранится бактериологическое оружие. На этой базе скончался один из военнослужащих, однако испанских экспертов не допустили до вскрытия тела.
Автор статьи сделал смелое предположение: вспышка "нетипичной пневмонии" была вызвана утечкой вируса с американской базы. Андрея Разина это натолкнуло на мысль о связи эпидемии коронавируса со спецслужбами.
"Это правда! Все это идет от секретных лабораторий США", – сообщил продюсер.
Как писали "Дни.ру", многие звезды шоу-бизнеса изменили планы в связи с эпидемией коронавируса. Некоторые отказались от поездок за рубеж, где собирались провести отпуск. Среди обеспокоенных эпидемией коронавируса – Лайма Вайкуле, Мария Кожевникова, Ксения Бородина и другие.
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