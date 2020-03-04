Бывшего возлюбленного Анджелины Джоли подозревают в изнасиловании подростка

Обладателя премии "Оскар" Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Актер отрицает свою вину.

Тимоти Хаттона помнят благодаря его дебютной роли в фильме "Обыкновенные люди". Его перевоплощение в ленте было очень убедительным, за что киноакадемия наградила голливудского актера премией "Оскар" в 1980 году. Но после этого повторить успех Тимоти не удалось, и он начал забываться зрителями.

Сегодня имя актера на слуху совершенно по другому поводу. В СМИ заговорили об изнасиловании, которое мог совершить Хаттон. С неожиданным заявлением выступила канадская модель Сэра Джонсон. Женщина рассказала, что Тимоти надругался над ней 35 лет назад.

Все произошло в середине 80-х годов. Вместе со своими приятелями актер пригласил Сэру и ее подруг в отель.

"Я нервно сидела у телевизора, когда Хаттон подсел ко мне и начал гладить мои ноги. Я понимала, что это неправильно, но в тот момент растерялась. Потом он увел меня в отдельную комнату и настоял, чтобы его друг остался и смотрел. Я сопротивлялась и говорила, что он должен остановиться, но он повторял, что мне понравится", – пожаловалась Джонсон.

Любопытно, что Сэре тогда было всего 14 лет. Тимоти стал первым мужчиной, с кем у нее случилась близость. Из-за пережитого стресса Джонсон получила психологическую травму и долго с ней справлялась. Свое молчание женщина объясняет тем, что она опасалась осуждения со стороны окружающих. Заявить о случившемся публично ее побудило движение #MeToo.

Актер категорически отрицает слова модели. Он уверяет, что не знаком с Сэрой, и рассказанная история не имеет ничего общего с реальностью.

До шумихи в СМИ Джонсон связывалась со звездой и требовала 135 тысяч долларов за молчание. По словам модели, Тимоти согласился заплатить ей эту сумму, но потом отказался от сотрудничества. Теперь аппетит Сэры вырос, и вместе с адвокатами она хочет заставить актера выплатить полтора миллиона долларов. Если суду удастся доказать его виновность, то Хаттон получит реальный срок.

Напомним, Тимати был связан близкими отношениями с Анджелиной Джоли около года. Они познакомились на съемках фильма "Изображая Бога". На память о бойфренде у звезды Голливуда осталась татуировка на запястье в виде первой буквы его фамилии. Также Хаттон был два раза женат, но всегда разводился.