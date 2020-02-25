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Шоу-бизнес

Вайнштейн попал в больницу после оглашения вердикта

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Американский продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован после оглашения вердикта присяжных. Сооснователь компании Miramax Films пожаловался на боли в груди, сообщает издание Variety.

Ранее присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Продюсеру может грозить до 25 лет лишения свободы. Суд вынесет приговор 11 марта, передает РИА Новости.

Напомним, скандал вокруг продюсера разразился в 2017 году. Десятки женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек, публично заявили, что Харви Вайнштейн пытался склонить их к интимным отношениям, сообщает ТВ Центр.

Автор: 25 февраля 2020, 17:30

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