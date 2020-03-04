Степан Меньщиков женился во второй раз

Степан Меньщиков поделился радостной новостью с поклонниками. Торжество состоялось в усадьбе "Александрово" в Тульской области.

Женой бывшего участника "Дома-2" стала девушка по имени Ангелина. К слову, избранница Степана Меньщикова находится на третьем месяце.

О бракосочетании шоумен сообщил в своем инстаграм-аккаунте. "Мы счастливы!" – цитирует его Teleprogramma.pro.

В день свадьбы на невесте было декольтированное платье с завышенной талией, что скрывало слегка округлившиеся формы. Ангелина решила обойтись без фаты.

У Степана Меньщикова уже есть двое детей. Первая жена Евгения Шамаева, с которой артист разошелся пару лет назад, родила дочь и сына. Его новая супруга воспитывает двух дочерей. Пара спокойно относится к отпрыскам от предыдущих браков.

Малыш Степана и Ангелины, вероятно, родится в "Доме-2". Шоумен согласился участвовать в продолжении проекта, где встретится звездный состав. Многие экс-участники придут на программу с семьями.

