Полуголая Ким Кардашьян получила неожиданное признание

Сейчас модель отдыхает в Западной Африке и щедро делится снимками. Один из последних кадров сделан на лестнице из камня посреди улицы в Кабо-Верде.
На фото знаменитость предстала полуобнаженной. Она облачена в кроп-топ кремового цвета и трусики, которые едва прикрывают интимное место. Длинные волосы Ким заплетены в тугую косу.
Многие фолловеры отметили, что на этом снимке звезда похожа на популярную актрису Анджелину Джоли. Вернее, на одну из ее героинь – Лару Крофт.
Фанаты завалили Кардашьян комплиментами. Некоторые публично признались в своих чувствах. "Одержим тобой!", "Не могу пройти мимо этих фото", "Возьми меня с собой", "Рад за Кабо", – написали поклонники.
Среди комментаторов оказались и жители Западной Африки. По их мнению, Кардашьян "хорошенькая для белой женщины", сообщает Пятый канал.
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