"Это крах!": объявившая о пополнении в семье Ваенга закричала из-за потери

В апреле Елена Ваенга должна была отправиться новый гастрольный тур. Однако пандемия коронавируса спутала все планы, и артистка была вынуждена перенести поездку аж на осень. Соответственно, ее музыканты лишились работы. "На данный момент в связи с карантином, который медленно вводят, первыми полетели с работы огромное количество людей, имеющих отношение к искусству: театры, музеи, музыканты..." – печально констатировала певица.
Она посетовала, что ее муж, который тоже музыкант, в результате принятых мер по борьбе с заразой потерял работу, а ведь ему надо платить за жилье. Также Елена Ваенга пожалела работников музеев и всех, кто вынужден выплачивать кредиты. В сложившихся обстоятельствах, отметила артистка, также нужно пожалеть и организаторов концертов, ведь из-за отмены крупных мероприятий они могут оказаться в долговой яме.
"Естественно, это крах! Еще посмотрим, как авиакомпании себя поведут. Если поднимут цены на билеты, куда я смогу вывезти свой коллектив?" – цитирует кричащую артистку "Собеседник".
Ранее Елена Ваенга удивила поклонников, сообщив о пополнении в семье. Востребованная исполнительница выложила картинку с ребенком и аистом, а также подписала: "Ура, в нашем семействе прибавление". Кто и кого родил, знаменитость уточнять не стала.
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