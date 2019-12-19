Певица Елена Ваенга обтянула округлившийся живот

Елена Ваенга, несмотря на свою бешеную популярность и востребованность. ведет довольно закрытый образ жизни. Она предпочитает не афишировать подробности личной жизни, практически не посещает светских мероприятий, редко дает интервью. Впрочем, недавно она сделала исключение, придя на передачу "Мой герой" Татьяны Устиновой.
Артистка не скрывает, что у нее сложный характер. Но, вероятно, именно благодаря ему она и добилась успеха. В ее команде железная дисциплина. "Со мной тяжело, да. Люди говорят: "Ну, это же музыканты… Это богема". Как же! У меня: не опаздывать, не пить, не делать этого-того… Вы меня в гневе не видели. Знаете, как они меня называют? Матушкой… Но я как собака: лаю, но не кусаю. А вот если я замолчала – дело дрянь. Вон там дверь!" – рассказала она.
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