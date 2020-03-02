"Она умерла?": Розу Сябитову публично "похоронили" заживо

Гости выпуска шоу обсуждали отношения между мужчинами и женщинами. Всех волновало, — через какое время после начала романа стоит вступать в брак.
Юрист Екатерина Гордон заявила, что у женщины должна быть опция уходить или не уходить от мужа. По ее мнению, если мужчина спустя год или два совместной жизни говорит, что штамп в паспорте не нужен, то от него, "как завещала Роза Сябитова", надо "уходить огородами".
Материал дополняется
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Кого еще тошнит от стариков?..
Россия
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Хотел сына, а родилась дочь
Чё вы такие тупые а?
Клонирование
Младшие дети Аллы ее родные или это дети мужа?
Каким именем никогда не назвали бы сына?
Коронавирус дошел до Италии