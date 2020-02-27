Сябитова созналась в постыдном пристрастии

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала рассказала о своей любви к картам и настольным играм. По словам Розы Сябитовой, когда дети были маленькими, это оказалось единственным, чем их можно было увлечь.
Теперь ее наследники выросли и "играют даже в бане с друзьями", пишет WomanHit. С кем теперь играет телесваха, неизвестно. Отметим, что пристрастие к азартным играм, в частности, картам во все времена считалось постыдным. Не секрет, что оно стоило многим известным людям целых состояний.
Как писали "Дни.ру", ранее Роза Сябитова покорила фолловеров в "Инстаграм" шуточным видео. Телеведущая решила завоевать новых поклонников вайном. В ролике сваха рассказывает, как несмотря ни на что обрести женское счастье – выпить бормотухи. Затем звезда превращается в типичную алкоголичку – с фингалом под глазом и "выбитым" зубом. Подписчики пришли в восторг от забавного видео и посоветовали ведущей продолжать снимать в том же духе.
Напомним, недавно Роза Сябитова порассуждала об эскорт-услугах. Ведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала заявила, что и сама была бы не против подобного при определенных обстоятельствах. Она призналась, что не осуждает девушек легкого поведения.
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