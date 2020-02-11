"Рада была принять такое предложение": Роза Сябитова захотела заняться сексом за деньги

На программе телесваха видела разных женщин, в том числе и тех, кто зарабатывает на жизнь с помощью эскорта. Она призналась, что не осуждает их. Роза Сябитова призналась, что в свое время сама раздумывала над тем, чтобы заняться эскорт-услугами.
По словам звезды, такие девушки могут выйти замуж за своих клиентов. "Конечно, муж не будет высоким и статным атлетом. Скорее всего, это старенький пожилой дедушка, которого не особо интересует прошлое невесты. Вполне возможно, он может заключить такой брак по расчету", – цитирует Розуу Сябитову "Собеседник.ru".
Знаменитость считает, что сексом за деньги занимаются девушки из неблагополучных семей. Якобы, женщины с хорошим воспитанием не станут практиковать продажную любовь. Роза Сябитова уверена, что есть две категории представительниц прекрасного пола, практикующих такие отношения.
"Первая категория – психически больные дамы, у которых сексуальный диагноз… А вторая категория – те, у кого нет нормальных принципов из-за недостатка воспитания", – заявила сваха.
Роза Сябитова слышала, что знаменитым женщинам тоже регулярно поступают предложения интимного характера. Однако к ней с подобными вопросами никто еще не обращался. "Я бы, может, и рада была принять такое предложение, но мне никто не предлагал. Особенно в 90-е годы, когда у меня практически на хлеб не было денег. В те времена, признаюсь, у меня была мысля: "А может, в проститутки податься?", – призналась звезда.
При этом она понимала, что вряд ли добьется успеха в данной области. "С моим возрастом и при наличии двух детей трудно. Да и тело мое покоцано родами", – заключила Роза Сябитова.
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