"Полное ****": песня Little Big для "Евровидения" подвела ожидания россиян

Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме в мае этого года. Уже известно, что на европейской сцене Россию представит питерская группа Little Big. Однако до недавнего было не ясно, с какой песней они выступят.
Премьера состоялась в четверг в эфире Первого канала в шоу "Вечерний Ургант". Little Big показали клип на песню "UNO". Сразу после этого видео появилось на официальном ютуб-канале песенного конкурса. Композиция, придуманная группой еще в январе, выполнена в стиле поп-рок. Также в песне слышны латиноамериканские мотивы.
Поскольку российская делегация сохраняла интригу и представила конкурсную заявку самая последняя, поклонники конкурса думали, что песня, действительно, победная. Однако сразу после премьеры в социальных сетях они начали оставлять не самые лестные комментарии о песне.
"Песня полное ***", "Ждали большего", "Ну, такое...", "Нет, это середнячок", "Хотелось от вас вашей мощи и особенности", – написали фолловеры официального инстаграм-аккаунта группы.
Другие же отметили, что песня, вопреки первому впечатлению, впоследствии вызывает лишь положительные эмоции. Более того, ее даже назвали "вирусной", ведь композиция очень сильно запоминается.
Скоро станет ясно, в каком из двух полуфиналов конкурса выступит российская группа. "Евровидение" запланировано на 12, 14 и 16 мая.
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