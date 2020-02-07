"Хороша чертовка": Каштанова из "Полицейского с Рублевки" взбудоражила народ

Звезда сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Психологини" приняла участие в элегантной фотосессии. Софья Каштанова пленила фанатов красотой.

Не так давно знаменитость стала мамой. Софья довольно быстро восстановилась после родов и вернулась к прежним формам.

На свежих фото в "Инстаграм" Каштанова выглядит великолепно. Артистка опубликовала сразу две серии снимков: она предстала в образах элегантной барышни и роковой красотки.

Естественно, интернет-обыватели не могли пройти мимо свежей фотосессии. Поклонники не скупились на комплименты.

"Вы мой идеал, смотрю на Вас и любуюсь, вашей красотой и женственностью. Боже, вы меня вдохновляете😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Талантливая и красивая) Хоть бы не сглазить .)", "Хороша чертовка🔥🔥🔥", "Какая вы прекрасная! Последнее фото прям заряжает)💃", "Умопомрачительно красива😍", "София – вы все же безумно красивая барышня!", "🔥🔥🔥Без слов! Огонь! Огнище!" - отмечали взбудораженные фанаты сериала "Полицейский с Рублевки".

Добавим, ранее Софья Каштанова рассказала, как ей удается поддерживать волосы в идеальном состоянии. Как оказалось, на съемки знаменитость приезжает со своими средствами для укладки и инструментами. Артистка просит стилистов и гримеров щадить ее натуральную шевелюру.

Не забывает звезда сериала "Полицейский с Рублевки" о домашнем уходе. Артистка делает ночные маски с алоэ, мятой и розовой геранью.

Также Каштанова тщательно ухаживает за лицом. Софья бережет кожу от солнечного света, использует кремы и тоники для чувствительной кожи. "Держу в холодильнике ледяные кубики из замороженного чая – великолепно приводят кожу в тонус за самое короткое время", – поведала знаменитость.