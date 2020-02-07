Актриса сериала "Бригада" Гусева поразила снимком в белье

Звезда сериала "Бригада" Екатерина Гусева участвует в создании нового телепроекта. Артистка показала интригующий кадр со съемочной площадки.

Екатерина Гусева снимается в сериале "Разбитое зеркало" режиссера Олега Фомина. Действие многосерийной картины происходит в 70-е годы прошлого века.

В личном "Инстаграм" Екатерина опубликовала фото, сделанное на площадке. В кадре Гусева завивает волосы перед зеркалом в ванной. Артистка облачена в тоненькую комбинацию персикового оттенка.

Подписчиков очень удивила запечатленная на снимке обстановка. Интернет-обыватели отметили, как точно воссоздан интерьер ванной комнаты времен СССР.

"Это реальная квартира или декорации?" – уточнила поклонница Екатерины Гусевой. "Декорации", – ответила обывательнице звезда. "Если это 70-ые, то большая недороботка по интерьеру, таких крепежей у занавесок не было. А Вы, как всегда очаровательны👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметил подписчик. "Крепежи не вошли в кадр, не волнуйтесь)", – успокоила его звезда сериала "Бригада". Некоторые фанаты отмечали, что такая красивая артистка достойна съемок в лучших локациях.

Отметим, что в многосерийной ленте "Разбитое зеркало" вместе с Екатериной Гусевой снимаются: Алексей Макаров, Евгений Стеблов, Александр Лазарев и другие. Съемки начались три дня назад.