Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Екатерина Гусева приняла участие в творческом вечере "Своя колея", посвященном памяти артиста Владимира Высоцкого. Отметим, что 25 января автору и исполнителю исполнилось бы 82 года. Мероприятие состоялось накануне, 20 января, в театре "Градский холл". Телеверсия будет показана 24 января в 21:30 на Первом канале.
Популярная артистка предстала перед зрителями в эффектном черном пиджаке по типу смокинга и белой блузке. Образ завершили сетчатые колготки и распущенные пышные рыжие волосы. Интересно, что ни юбки, ни брюк актриса не надела, чем спровоцировала бурные эмоции у своих поклонников, когда обнародовала фотографии с концерта.
Поклонники пришли в восторг и осыпали 43-летнюю Екатерину Гусеву комплиментами. Действительно, актриса находится в великолепной форме, хотя, по ее собственному признанию, не придерживается никаких диет. Пожалуй, она делает исключение только во время Великого поста. В это особое время Екатерина старательно следит за питанием.
Ранее в интервью Гусева признавалась, что много двигается. Еще старается относиться ко всему в жизни с позитивом и пытается быть оптимисткой. Также артистка признавалась, что ей важно высыпаться, чтобы быть красивой. Поэтому она может лечь спать днем или перед вечерним выступлением. Тогда Екатерина Гусева чувствует себя на подъеме, что, разумеется, положительно отражается и на ее внешности.
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