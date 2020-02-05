Ученые назвали самого красивого мужчину в мире. По мнению экспертов, британский актер Роберт Паттинсон обладает идеальными физическими данными.
Как сообщает ToDay News Ufa, при исследовании ученые опирались на древнегреческий принцип золотого сечения. Согласно формуле, физическая привлекательность определяется на основе соотношения размеров глаз, губ, подбородка и других частей лица.
Оказалось, что черты Роберта Паттинсона на 92,15% совершенны. За ним следуют актеры Генри Кавилл и Брэдли Купер, у каждого из которых 91,64 % и 91% соответственно.
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