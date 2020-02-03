"Ты огнище": голая солистка группы SEREBRO возбудила россиян

Исполнительница выложила в свой инстаграм-аккаунт фото, сделанное на отдыхе. На снимке 28-летняя уроженка Волгограда позирует обнаженной в бассейне среди зарослей.
В кадре Полина Фаворская стоит, обернувшись вполоборота, томно смотря в камеру. Фолловеры отметили красоту знаменитости. По мнению некоторых, снимок прямо "как из журнала", сообщает Пятый канал.
"Красотка!", "Какое же у тебя лицо естественно красивое", "Полина, ты огнище!", "Русалку поймали врасплох", "Горячо, спасибо", – прокомментировали фото пользователи соцсети. Некоторым, правда, не понравился "мутный" взгляд Полины Фаворской.
Напомним, что в августе 2018 года Полина Фаворская в своем микроблоге сообщила шокирующую новость. Девушка покинула музыкальный коллектив. "Этот пост не очередной мой философский выхлоп. Это мое очень важное заявление. Надеюсь, вы прочувствуете его до самого сердца, потому что я обращаюсь сейчас именно к нему", – написала тогда певица в "Инстаграм".
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