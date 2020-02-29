"Висит, как на вешалке": Бородину разнесли за провальный наряд

Для выхода в свет ведущая скандального реалити-шоу примерила бежевый топ, голубые шорты, белый пиджак и высокие сапоги. В личном микроблоге Ксения Бородина рассказала, что выбрала такой смелый образ для похода в театр.
Наряд знаменитости многим не пришелся по вкусу. Они посчитали образ телеведущей неуместным: "Что успела, то надела", "Театр уже не тот, да и ходоки тоже". Один из комментаторов отметил, что одежда висит на Ксении Бородиной, "как на вешалке".
Другие пользователи, наоборот, назвали образ звезды свежим и необычным. "Тебе все очень идет, и фигура – супер", "Стильная", "Классный образ. Все гармонично, и вам очень идет", – написали комментаторы в "Инстаграме" Ксении Бородиной.
Напомним, это не первый раз, когда телеведущая становится объектом критики пользователей. Ранее Ксения Бородина опубликовала фотографию, сделанную в автомобиле. На снимке можно разглядеть у телеведущей седые волосы. Подписчики назвали звезду "старой" и призвали ее тщательнее следить за своей внешностью.
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