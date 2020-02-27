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"Чистая мать": муж пожаловался на дочку Бородиной

Ксения Бородина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Курбан Омаров признался, что Теона ведет себя, как Ксения Бородина. Девочка заявила, что любит отца за подарки.
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Супруг телеведущей поделился забавным роликом в своем инстаграм-аккаунте. В нем его четырехлетняя дочь разоткровенничалась о чувствах к папе.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Когда ты мне не даришь подарочки, я тебя не люблю, а когда даришь – люблю", – сказала на камеру наследница Ксении Бородиной. Супруг звезды удивился такому заявлению и отметил, что это очень хитрая позиция.

Омаров в шутку укорил дочь за то, что та ведет себя, как все женщины мира. По его словам, Теона должна быть индивидуальностью и любить отца просто так.

Ранее девочка сбрила себе бровь. Ксения Бородина рассказала своим фолловерам, что поступок с бритвой ее шокировал. Малышка увидела, как бреется отец, и попыталась повторить процедуру.

Напомним, ранее скандальный блогер Лена Миро упрекнула Ксению Бородину за отсутствие родительской любви к старшей дочери Марусе. По мнению светского обозревателя, таким образом ведущая старается "выжить девочку из семьи", потому что она родилась от бывшего возлюбленного. 

Автор: 27 февраля 2020, 20:55
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История любви Ксении и Курбана

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