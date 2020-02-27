"Чистая мать": муж пожаловался на дочку Бородиной

Супруг телеведущей поделился забавным роликом в своем инстаграм-аккаунте. В нем его четырехлетняя дочь разоткровенничалась о чувствах к папе.
"Когда ты мне не даришь подарочки, я тебя не люблю, а когда даришь – люблю", – сказала на камеру наследница Ксении Бородиной. Супруг звезды удивился такому заявлению и отметил, что это очень хитрая позиция.
Омаров в шутку укорил дочь за то, что та ведет себя, как все женщины мира. По его словам, Теона должна быть индивидуальностью и любить отца просто так.
Ранее девочка сбрила себе бровь. Ксения Бородина рассказала своим фолловерам, что поступок с бритвой ее шокировал. Малышка увидела, как бреется отец, и попыталась повторить процедуру.
Напомним, ранее скандальный блогер Лена Миро упрекнула Ксению Бородину за отсутствие родительской любви к старшей дочери Марусе. По мнению светского обозревателя, таким образом ведущая старается "выжить девочку из семьи", потому что она родилась от бывшего возлюбленного.
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