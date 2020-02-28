Знаменитая журналистка умерла на 92-м году жизни

Американская телеведущая Ли Филипп Белл скончалась в возрасте 91 года. Трагическое известие сообщили ее родственники. Причина смерти звезды не уточняется.
Ли Филипп Белл была ведущей дневного ток-шоу, в котором затрагивала важные социальные проблемы. Она взяла интервью у трех президентов США – Ричарда Никсона, Джимми Картера и Рональда Рейгана.
Кроме того, Белл была одним из автором мыльной оперы "Молодые и дерзкие". Журналистка также участвовала в создании спин-оффа "Дерзкие и красивые", пишет "Вечерняя Москва".
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