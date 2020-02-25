"Сережа не был готов": первая любовь Бодрова-младшего сделала признание спустя годы

Сергей Бодров-младший во время учебы в университете был связан отношениями. Актер встречался со студенткой Ириной Васениной.

Все знают, что супругой Сергея Бодрова-младшего была Светлана Михайлова, но как складывалась личная жизнь актера до знакомства с будущей женой, до недавнего времени было неизвестно. Как оказалось, будучи студентом исторического факультета МГУ, он познакомился с Ириной Васениной. Общение молодых людей началось на почве науки, позже появились и романтические отношения. Девушка призналась, что в Сергее ее подкупала эрудиция, обаяние и уважение к девушкам.

Разлука настигла возлюбленных, когда Ирина уехала писать диссертацию в Америку, а Сергей отправился в Италию. Когда пара вернулась в Москву, у них ничего не сложилось. Но Васенина отмечает, что свадьбе все равно не суждено было состояться.

"Мы много времени проводили вместе, но Сережа тогда еще не был готов к семейной жизни", – откровенно высказалась Ирина.

Мама Васениной также тепло отзывается о Бодрове-младшем. Женщина рассказывает, что у пары была большая любовь. Сергей Бодров часто приходил в гости.

"Воспитанный, интеллигентный, галантный. Вместе с дочерью они занимались. Сережа невероятно много и серьезно учился. Они дружили все годы обучения", – поделилась она.

Позже Ирина познакомилась со своим мужем. Она родила ему троих детей. Помимо семьи, Васениной удалось создать бизнес с нуля и достичь успеха в маркетинге.

Сергей Бодров-младший в 25 лет познакомился со Светланой Михайловой, когда она еще была в отношениях с журналистом Отаром Кушанашвили. Отношения между актером и будущей женой завязались лишь через год. В браке они прожили пять лет, у них родились двое детей. А после Сергей трагически погиб...

В 2002 году Бодров-младший находился на съемках фильма в Кармадонском ущелье. В один момент с гор сошел ледник и засыпал всю группу. Никому спастись не удалось.