Уставшая скрывать беременность Кети Топурия предстала с округлившимся животом

Солистка группы "А’Студио" перестала скрывать пополневшую фигуру. Звезда появилась на очередном концерте в платье с завышенной талией, которое подчеркнуло ее подросший животик.
Фрагмент выступления Кети Топурии опубликовал телеграм-канал "Только никому". По словам его авторов, артистке с каждым днем все сложнее скрывать беременность. Также отмечается, что исполнительница, по слухам, уже получила предложение от своего избранника Льва Деньгова. Якобы, скромная свадьба с дипломатом и бизнесменом планируется в начале лета.
Напомним, с возлюбленным Кети Топурия познакомилась на одном из светских мероприятий. Певица уже воспитывает дочь Оливию, рожденную от предпринимателя Льва Гейхмана. Поклонники верят, что артистка сможет найти семейное счастье с новым возлюбленным.
Ранее Кети Топурия рассказала, что у Льва Деньгова подрастают сын и дочь. Прокомментировала певица и информацию о том, что у него умер ребенок. Якобы в этот страшный момент мужчина ушел от жены, оставив ее одну с этой трагедией. Певица заявила, что не собирается вмешиваться в прошлое избранника.
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