"Пересыхает во рту": Гришковец откровенно про общение с бандитами из 90-х

Писатель, режиссер и актер Евгений Гришковец стал гостем программы "Судьба человека". Он рассказал о кошмарах, с которыми столкнулся в бандитские 90-е.

В те годы Евгений жил в Кемерово. Он всегда мечтал быть артистом, поэтому пытался совместить приятное с полезным. Вместе с друзьями Гришковец открыл бар, в котором устраивал различные представления.

Выпивка давала достаточный доход для содержания труппы. "Зрители нашего кемеровского театра "Ложа" сначала приходили в бар, потом на спектакль, а потом снова в бар", – раскрыл предпринимательскую схему режиссер в эфире "Судьбы человека".

Как отметил Корчевников, Гришковец сотоварищи прошли непростые времена "крышевания" в 90-е. Евгений признал, что их навещали, ведь молодые люди содержали лучший в городе бар. Режиссер поведал, как ему удалось спастись от "братков".

"К приходу бандитов могут быть готовы только бандиты или милиционеры. Я был к такому готов только теоретически. Они так разговаривают негромко и так на тебя смотрят, что просто пересыхает во рту", – начал актер.

"Они видели развитие этого заведения по-другому – с музыкой, с танцами, с девицами. И тогда я им сказал такую фразу: "Знаете, на Руси юродивых и артистов не обижали разбойники". Тогда меня спросили, кем я сам себя считаю – юродивым или артистом. На что я ответил, что я артист, но в условиях Кемерово, если ты артист, то ты еще и юродивый", – рассказал Евгений.

Ведущий поежился – настолько ему стало не по себе. Однако Гришковец заверил, что после того разговора бандиты не возвращались. По словам артиста, опыт общения с "братками" отразился на его творчестве, и он даже сыграл такого героя в фильме "Сатисфакция".