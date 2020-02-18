Бородиной дали под дых из-за отсутствия родительской любви

Ксения Бородина любит выкладывать в свой инстаграм-аккаунт семейные фотографии. Поклонники нередко восхищаются идиллией в личной жизни телеведущей. Но скандальный блогер Лена Миро решила вывести звезду "Дома-2" на чистую воду и обвинить ее в отсутствии материнской любви к старшей дочери.
Блогер обратила внимание, что на личной странице Бородиной старшая дочь Маруся появляется редко, а вот младшая Тея "сверкает" на фото и видео достаточно часто.
По мнению Лены Миро, Ксения таким образом старается "выжить девочку из семьи", потому что она родилась от бывшего возлюбленного. А психологическое давление на Бородину якобы оказывает нынешний муж Курбан Омаров. Блогер также подчеркнула, что телеведущая может делать это неосознанно.
"Бородина, как простая, глупая баба, прогнулась под сурово играющего бровями дрессировщика кота Шантика, и делает то, что он хочет. А хочет великий писатель Омар Х**м, чтобы его -– и только его! -– дочь была абсолютными центром вселенной. Не дочь Бородиной от другого мужчины, а его дочь (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", – написала Миро у себя в блоге.
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