"Я вам не дам никогда денег": Бородина прилюдно унизила попрошаек

Ксения Бородина часто хвастается в своем инстаграм-аккаунте дорогими машинами и люксовыми брендами. Как отмечает девушка, на все это она заработала сама, поэтому никогда не поймет тех, кто выпрашивает у нее деньги.

Сегодня телеведущая выложила в своем микроблоге новый пост, в котором порассуждала о тех, кто достоин ее помощи, а кто "хочет прыгнуть выше головы". Девушка рассказала, что ей в директ приходит огромное количество просьб прислать денег. Оказывается, поклонники хотят, чтобы она помогла им купить машину, телефон ребенку, квартиру или просто дала в долг.

Ксения Бородина резко негативно относится к подобным сообщениям. "Мне всегда было сложно понять, как человек может сделать то, что я себе позвонить никогда не могла", – недоумевает ведущая "Дома-2". Как заверяет дива, она не брала ни у кого в долг или просто так, а еще всегда жила по средствам. Завидное благоразумие!

Звезда осудила тех, кто вместо того, чтобы развиваться и учиться зарабатывать, отдает последние гроши за бренд. "Так многие в Москве живут, да и не только, последнее отдают за красивую картинку, а начинки совсем нет, лишь бы антураж вокруг создать", – возмутилась глупости людей Ксения.

Бородина также рассказала, что всегда готова помочь тем, кому действительно нужна поддержка, но никогда не будет давать денег попрошайкам. "Я готова помогать нуждающимся, и на это у меня выделен определенный бюджет. Но ребят, я даже оправдываться не собираюсь, почему я вам не дам никогда денег", – заключила знаменитость. Иронично, но некоторые комментаторы все равно попросили у Ксении Бородиной материальной помощи.