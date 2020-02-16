"Слезы не могу остановить": у Яббарова из "Дома-2" случилось большое горе

Как стало известно, скончалась 17-летняя племянница Ильи, Вероника. Девушка долгое время боролась с онкологией. У родственницы звезды шоу "Дом-2" была опухоль спинного мозга грудного отдела.
О случившимся Яббаров рассказал в личном "Инстаграм". Илья не может поверить в случившееся, внутри он ощущает только боль. Житель телестройки публично попросил прощения у умершей и обещал пронести память о ней через всю жизнь.
"Пишу пост, а слезы не могу остановить. Покойся с миром!" - высказался Илья Яббаров.
Стоит заметить, что участник шоу "Дом-2" отключил возможность комментировать скорбный пост. По словам Яббарова, иногда полезно молчать, чтобы тебя услышали.
Напомним, о том, что родственница звезды реалити-шоу "Дом-2" больна, стало известно в 2017 году. Тогда Илья Яббаров обратился к поклонникам с просьбой о помощи. Девушке требовалась операция за рубежом. Необходимо было собрать 55 тысяч долларов. Тогда пользователи Сети поддержали Веронику.
Отметим, что до этого, в 2015 году, племянница звезды шоу "Дом-2" перенесла операцию на головном мозге. Из-за хирургического вмешательства девушка лишилась зрения. Веронику решено было вести в Израиль, у нее уже начались метастазы.
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