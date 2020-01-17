Роза Сябитова сделала признание о своей свадьбе

Многих интересует вопрос, почему звезде не удается найти подходящего спутника жизни. Сябитова, наконец, решилась ответить на этот вопрос.
В своем инстаграм-аккаунте знаменитость опубликовала картинку. На ней запечатлены две пожилые женщины, одна из которых плачет. "Ой, Люська... Хочу найти такого мужика, чтоб только на меня смотрел!" – говорится в тексте. Вторая с недоумением спрашивает: "Парализованного чтоли?".
Сябитова объяснила, что именно поэтому замуж она и не выходит. Судя по всему, сваха имела ввиду, что все мужчины полигамны, а она с этим мириться не намерена.
"Как вы считаете, до какого возраста женщине прилично выходить замуж?" – поинтересовалась у своих фолловеров Роза.
Кто-то написал, что до 30 лет об этом можно даже не думать, другие отметили, что любовь можно обрести в любом возрасте.
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