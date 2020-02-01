"Изменял открыто": всплыли шокирующие данные об отношениях Заворотнюк и Чернышева

Не так давно появились слухи о том, что в семье Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева не все в порядке. Сообщалось, что знаменитости разводятся. Комментаторы "Дни.ру" уверены, что появившаяся информация имеет под собой все основания.



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