"Изменял открыто": всплыли шокирующие данные об отношениях Заворотнюк и Чернышева

Некоторые пользователи Сети убеждены, что Петр Чернышев не может похвастаться верностью своей супруге. "Чернышев изменяет и изменял открыто. На вопрос "Вы в разводе?" ответ: "У нас с Петей все хорошо". Это не значит, что так было на самом деле. На именинах Насти Пети никогда не было. Более того, в день рождения Насти Петя с Наоми с гастролей выставили совместные провокационные фото, как будто Петя не мог задержаться на три часа сфоткаться с женой, чтобы не было вопросов. Так что если пишут, что Петр – прохиндей, я соглашаюсь этому куча доказательств", – написал один комментаторов.
Другой читатель "Дни.ру" выразил мнение о том, что Чернышев всегда вел себя крайне подозрительно. "Похож на мужа он был первых два года после женитьбы на Насте. Потом вспомните – каждый год Настя опровергала слухи о разводе. Каждый год! Значит, Чернышев по отношению к жене ведет себя по хамски и подло и делает это открыто. Значит, его видят в гостиницах на курортах на закрытых тусовках с другой, что дает право журналисту быть о нем такого мнения", – поведал он.
Напомним, ранее прославленная американская фигуриста Наоми Ланг опубликовала коллаж из их с Петром Чернышевым фото. Много лет назад они вместе выступали на престижных соревнованиях по фигурному катанию и одерживали победы. На некоторых снимках спортсмены запечатлены с наградами.
Русскоязычные комментаторы заподозрили, что Наоми Ланг испытывает нежные чувства к супругу Анастасии Заворотнюк, которая, по некоторым данным, борется с раком головного мозга. Особо пронырливые фанаты супругов выяснили, что Наоми и раньше выкладывала снимки с партнером-россиянином.
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